Tekirdağ sahili kırmızıya boyandı! Panik sonrası açıklama
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar sonrası sahili bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı. Halkta endişeye neden olan durum sonrası konuya ilişkin açıklama geldi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar sonra halkı paniğe sevk eden bir gelişme yaşandı. Dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürüklerken kent sahilinin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.
Sabah sahil şeridindeki kırmızılığı gören vatandaşlar endişe yaşarken halkı rahatlatan açıklama Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer'den geldi.
KİRLİLİK KAYNAKLI DEĞİL
Prof. Dr. Tecer, kırmızı yosunun zaman zaman kıyılarda görüldüğünü, oluşan görüntünün herhangi bir çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını belirterek, "Lodosla denizin dibindeki yosunlar kıyıya vurunca, yosun birikintisi oluşuyor. Endişelenecek bir durum söz konusu değil. Zamanla yosunlar tekrar denizde kayboluyor" dedi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da yosunları görenlerin korkmaması gerektiğini belirtti.
KORKANLAR OLUYOR
Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenlerin olduğunu ancak işin aslının farklı olduğnu belirten Pehlivanoğlu, "Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Bunlar herhangi bir kirlilikten dolayı olmadı. Bir süre sonra bunlar ya kendiliğinden gider ya da belediye ekiplerince temizlenir" diye konuştu.
Diğer yandan sahilin bazı kesimlerini kaplayan kırmızı yosunlar, belediye ekiplerince temizlendi.