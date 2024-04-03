Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil çarptı cip köprüden aşağı uçtu

03 Nisan 2024 22:25 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:26

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde köprü üzerindeki feci kazada araç köprüden düştü.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzeri Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Tekirdağ’dan Malkara istikametine seyir halinde olan Sebahattin G. (53) idaresindeki 34 GUR 037 plakalı cip, Çavuşköy kavşağından Malkara istikametine dönen Deniz K. idaresindeki 59 DG 464 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle cip 6 metrelik köprüden aşağıya uçtu.

Kazada cip sürücü Sebahattin G. (53) ile içerisinde yolcu olarak bulunan Melek G. (71), Sultan G. (37), Nusen G. (47), Atakan G. (8) ve Volkan G. (7) ile otomobil sürücüsü Deniz K. yaralandı. Yaralanan şahıslar olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.