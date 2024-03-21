21 Mart 2024 10:45 - Güncelleme : 21 Mart 2024 11:18
Tekirdağ'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'ın Saray ilçesi Çukuryurt kavşağında tır ile yolcu minibüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinden Çerkezköy istikametine giden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsü, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden 34 BGE 76 plakalı tıra çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kazanın, araçlardan birinin kırmızı ışıkta geçtiği için meydana geldiği kaydedildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı