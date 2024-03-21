Tekirdağ'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

21 Mart 2024 10:45 - Güncelleme : 21 Mart 2024 11:18

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinden Çerkezköy istikametine giden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsü, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden 34 BGE 76 plakalı tıra çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kazanın, araçlardan birinin kırmızı ışıkta geçtiği için meydana geldiği kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.