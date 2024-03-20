Teksas değil Rize! Sokak ortasında umursamadan çatıştılar, insanlar dehşete kapıldı

20 Mart 2024 19:03 - Güncelleme : 20 Mart 2024 19:09

Rize Merkez'e bağlıe Mrmerdelen Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında yaşanan çatışma mahalleliyi dehşete düşürdü.

Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek adeta meydan savaşına döndü. İki taraf da silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı. Birbirlerine kurşun yağdıran taraflar yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan K.Ö., H.Ç. ve T.Ç. isimli şahıslar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.