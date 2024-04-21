21 Nisan 2024 04:21 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 05:00
Tekstil atıkları deposunda yangın çıktı: Alevlerden kurtardığı tavuğuna böyle sarıldı
Uşak’ta tekstil atıklarının toplandığı depoda meydana gelen yangında depo kullanılmaz hale gelirken, depo bahçesinde bulunan tavukları itfaiye ekipleri kurtardı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uşak’ta, Gencer Arıkan’a ait Atatürk Mahallesi 2. Çanlı Sokak’ta bulunan Tekstil atıklarının toplandığı depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerince ise yangın diğer fabrikalara sıçramadan kısa süre içeresinde söndürülürken depo kullanılmaz hale geldi.
KURTARILAN TAVUĞUNA SARILDI
Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, depo bahçesinde bulunan tavukları ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan depo sahibi Gencer Arıkan ise yangından kurtarılan tavukları kucağına alıp sarıldığı anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı