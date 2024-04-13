Teleferik faciasında 21 saat mahsur kaldı inince yeri öptü

13 Nisan 2024 15:08 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 16:27

Antalya’da direğin devrilmesiyle yaşanan teleferik faciasında vatandaşların kurtarılmaya çalışmaları sürüyor. 21 saat havada mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen 58 yaşındaki Ayşe Hatice Polat'ın yere indiğindeki sevincini görenler duygulandı.

Yaklaşık 21 saattir havada mahsur kalan ve helikopterle kurtarılıp piste indirilen Ayşe Hatice Polat (58), iner inmez yeri öptü. Akrabalarına sarılan Polat, sevinç gözyaşları döktü.

"ÇOCUKLAR BİLİNÇ KAYBINA UĞRADILAR"

Kurtarılmasının ardından yeri öperek şükreden Polat, yakınlarına sarıldı. Polat, AA muhabirine, korku ve panik yaşadıklarını söyledi.

Birden elektriklerin kesildiğini ve takla atmaya başladıklarını anlatan Polat, "Dört beş takla attık sonra ne olduğunu hatırlayamadım. Geceyi çok kötü geçirdik, çok korktuk, çocuklar vardı yanımızda, çocuklar bilinç kaybına uğradılar. Zaten sabah fazla kahvaltı yapmamıştık. Yemek, su, başka ihtiyaçlar konusunda zor anlar geçirdik." diye konuştu.

Yere inebileceklerini düşünemediğini belirten Polat, "Çok şükür yere indim, Allah kimsenin başına vermesin. Burada kalmak işkence gibiydi. Her saniye sallanıyor, sürekli aynı korkuyu yaşıyorsun, çok zor, anlatılmaz bir şeydi. Çok travma yaşadık, bu travmadan nasıl kurtulabileceğimizi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kazazede Turgay Büyükşahin de yetkililerin ve görevlilerin kendilerine çok yardımcı olduğunu kaydederek, "Sağ olsunlar fazlasıyla ilgilendiler, yardımcı oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Allah devlete zeval vermesin." dedi.

Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü Konyaaltı ilçesi Tünektepe Teleferik Merkezi’nde meydana gelen kazada, teleferik direğinin kırılması sonucu 1 teleferik zarar görmüş ve içerisindeki vatandaşlar düşmüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Kaza sonrası teleferik çalışması durdu ve 24 kabinde yaklaşık 171 kişi mahsur kaldı. Havadan ve karadan operasyonlarla mahsur kalanlar dün akşam saatlerinden bu yana kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.