Teleferik kazası sonrası Muhittin Böcek'ten açıklama

13 Nisan 2024 02:00 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 02:01

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabini düştü. 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Mahsur kalan 184 kişiden 59'u tahliye edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kazaya ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek TGRT Haber'e konuştu.

Böcek şu açıklamalarda bulundu:

"100'ün üzerinde vatandaşımız hızlı bir şekilde kurtarılmaya çalışılıyor. Bu teleferik işletmesi bizden önceki dönemde 2017 yılında hizmete açılmış. Her yıl rutin çalışma yapılır. Aynı şirket devam ediyor. Yıl başı itibarıyla ağır bakımları yapıldı."