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13 Nisan 2024 08:37 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 08:52

Teleferik kazasında tahliye çalışması devam ediyor: 98 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Konyaaltı Tünektepe Teleferik Tesisi'nde kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalanlardan 98'inin kurtarıldığını bildirdi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber

Antalya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kazada, faaliyeti durdurulan teleferik hattındaki kabinlerde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son duruma ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Valiliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Teleferik kazasında tahliye çalışması devam ediyor: 98 kişi kurtarıldı - 1. Resim

"98 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Kazaya ilişkin son bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise asılı kalan 15 kabindeki 98 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Teleferik kazasında tahliye çalışması devam ediyor: 98 kişi kurtarıldı - 2. Resim

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır.

Bölgeye AFAD,  Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam;

- 543 arama kurtarma personeli
- 7 helikopter
- 1 askeri kargo uçağı
- 108 araç
- 6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir.

Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. "

Teleferik kazasında tahliye çalışması devam ediyor: 98 kişi kurtarıldı - 2. Resim

KURTARMA ÇALIŞMALARINA 543 PERSONEL KATILDI

AFAD’ın açıklamasında gece boyunca sürdürülen çalışmalarda toplam 543 arama kurtarma personelinin görev yaptığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır. Gece arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için bölgeye aydınlatma ekipmanları sevk edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Teleferik kazasında tahliye çalışması devam ediyor: 98 kişi kurtarıldı - 4. Resim

Teleferik kazasında tahliye çalışması devam ediyor: 98 kişi kurtarıldı - 5. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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