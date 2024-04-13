Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Teleferik kazasındaki çalışmalara MSB'den yeni görevlendirme
13 Nisan 2024 01:23 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 01:24

Teleferik kazasındaki çalışmalara MSB'den yeni görevlendirme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçak görevlendirdi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Teleferik kazasındaki çalışmalara MSB&#039;den yeni görevlendirme

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Feci olay sonrası bölgede kurtarma çalışmaları sürerken MSB'den yeni bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Erzurum’dan Antalya’ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 1 adet C-130 tipi uçak görevlendirildi” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Avusturya'dan İran'daki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi terk edin!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...