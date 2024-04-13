Teleferik kazasındaki çalışmalara MSB'den yeni görevlendirme

13 Nisan 2024 01:23 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 01:24

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Feci olay sonrası bölgede kurtarma çalışmaları sürerken MSB'den yeni bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Erzurum’dan Antalya’ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 1 adet C-130 tipi uçak görevlendirildi” ifadelerine yer verildi.