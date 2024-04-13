Teleferikte mahsur kalan vatandaşlar o anları sosyal medyada paylaştı

13 Nisan 2024 03:01 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 03:01

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var

Antalya Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 10 kişi de yaralanmıştı.

Şu ana kadar kabinlerde mahsur kalan 74 kazazede kurtarılırken, halen kabinlerde bulunan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Havada asılı kalan kabinlerden birinde mahsur kalan bir vatandaş ise o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Videoda, kabinde bulunan bazı vatandaşların ağlama sesleri duyuldu.