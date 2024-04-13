Teleferikte mahsur kalanları böyle sakinleştirdi: "Manzaranın tadını çıkarın"

13 Nisan 2024 11:03 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:14

Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan gençlerin kabinde bekledikleri an kameraya yansıdı. Kurtarma ekibindeki görevli gençlere onları sırayla tek tek indireceğini belirterek bu sürede manzaranın tadını çıkarmalarını istedi.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasında kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu. AFAD, JAK, İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin aralıksız süren çalışmaları ile kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Vatandaşların kurtarılmayı beklediği anlar ise kameralara yansıdı.

Kurtarma görevlisi bekleyen gençlere, "Merhaba, şimdi birazdan sizi indireceğim. Yalnız biraz sıkıntılı bir işlem. Sırayla indireceğim çıkacağım. Bence şu an manzaranın tadını çıkartın. Sadece benim dediklerimi yapsanız yeterli." dedi.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasında kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu. AFAD, JAK, İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin aralıksız süren çalışmaları ile kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. 10 kişilik JAK timinin çalışmaları sonrası 26 vatandaş kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.