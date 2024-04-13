Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Teleferikte mahsur kalanları böyle sakinleştirdi: "Manzaranın tadını çıkarın"
13 Nisan 2024 11:03 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:14

Teleferikte mahsur kalanları böyle sakinleştirdi: "Manzaranın tadını çıkarın"

Antalya'da teleferik faciasında kabinlerde mahsur kalanları kurtarmaya gelen görevli korku halinde bekleyen gençleri sakinleştirmek için kısa bir sohbet etti.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan gençlerin kabinde bekledikleri an kameraya yansıdı. Kurtarma ekibindeki görevli gençlere onları sırayla tek tek indireceğini belirterek bu sürede manzaranın tadını çıkarmalarını istedi.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasında kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu. AFAD, JAK, İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin aralıksız süren çalışmaları ile kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Vatandaşların kurtarılmayı beklediği anlar ise kameralara yansıdı.

Kurtarma görevlisi bekleyen gençlere, "Merhaba, şimdi birazdan sizi indireceğim. Yalnız biraz sıkıntılı bir işlem. Sırayla indireceğim çıkacağım. Bence şu an manzaranın tadını çıkartın. Sadece benim dediklerimi yapsanız yeterli." dedi.

Teleferikte mahsur kalanları böyle sakinleştirdi: Manzaranın tadını çıkarın - 1. Resim

Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasında kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu. AFAD, JAK, İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin aralıksız süren çalışmaları ile kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. 10 kişilik JAK timinin çalışmaları sonrası 26 vatandaş kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktıŞırnak’ta taciz iddiası: 1 yaralı, 4 gözaltı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...