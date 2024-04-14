TEM Otoyolu'nda kaza: Yaralılar acı içinde kıvrandı

14 Nisan 2024 11:07 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:25

TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisi Ankara istikametinde meydana gelen kazada, cip ile seyir halinde olan Ahmet Yasin Yılmaz’ın önüne araç kırdı. Yılmaz ise bir anlık refleksle direksiyonu emniyet şeridine doğru kırdı. Cipe o esnada emniyet şeridinde seyreden Orhan Abacı idaresindeki 34 KGE 894 plakalı motosiklet çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü Abacı ve yolcusu Uğur Erdoğan yere savrularak sürüklendi.

YERDEKİ YARALILAR ACI İÇİNDE KIVRANDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yerde acı içerisinde kıvranan yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, cip sürücüsü ve eşi panik yaparken, çocuklarını ise olay yerine gelen dedelerine teslim etti.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.