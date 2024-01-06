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    • 06 Ocak 2024 09:13 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 09:27

    Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

    Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Ümraniye'de dün akşam zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kamyonun otomobile çarpmasının ardından, arkadan gelen bir başka araç daha kazaya karışan araçların arasına daldı.

    Tem Otoyolu, Trafik Kazası

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde akşam saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan 3 araçta maddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

    İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza dün saat 22.30 sıralarında İstanbul'un Ümraniye ilçesi Tem Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Murat Can hakimiyetindeki 34 FIB 729 plakalı kamyon, seyir halindeyken önünde yine seyir halinde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen KIA marka 34 DB 694 plakalı araca arkadan çarptı.

    ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

    Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybedilen 34 DB 694 plakalı araç, önündeki Erdem Yıldırım'ın kullandığı Tofaş marka 61 AAY 950 plakalı araca çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

    Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

    Sürücülerin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazaya karışan araç sürücülerini tedbir amaçlı kontrol ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Haberler>Gündem>Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi
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    tem otoyolutrafik kazası
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