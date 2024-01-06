Tem Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

06 Ocak 2024 09:13 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 09:27

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde akşam saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan 3 araçta maddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza dün saat 22.30 sıralarında İstanbul'un Ümraniye ilçesi Tem Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Murat Can hakimiyetindeki 34 FIB 729 plakalı kamyon, seyir halindeyken önünde yine seyir halinde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen KIA marka 34 DB 694 plakalı araca arkadan çarptı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybedilen 34 DB 694 plakalı araç, önündeki Erdem Yıldırım'ın kullandığı Tofaş marka 61 AAY 950 plakalı araca çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Sürücülerin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazaya karışan araç sürücülerini tedbir amaçlı kontrol ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.