TEM'de katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Pendik Kurtköy TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, yolu geçmeye çalışan bir aileye araba çarptı. Kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişilik aile ve aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
TEM Otoyolu'nda bir aracın, otoyoldan geçmeye çalışan kişilere çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, gece saat 03.00 sularında Kurtköy Kavşağı'ndan Sultanbeyli yönüne doğru ilerleyen bir araç, otoyoldaki bariyerleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan yaya grubuna çarptı.
Olayın haber verilmesiyle kaza mahalline çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜLER!
İlk tespitlere göre, kazada 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza sonrası olay yerinde incelemelerin sürdüğü ve yolun tek yönlü trafiğe kapatıldığı bildirildi.