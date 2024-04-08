Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>TEM’de otomobil takla attı: 2 yaralı
08 Nisan 2024 21:06 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 21:07

TEM’de otomobil takla attı: 2 yaralı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TEM’de otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Yaşar Yılmaz idaresindeki 37 LB 630 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı.

TEM’de otomobil takla attı: 2 yaralı - 1. Resim

Kazada sürücü Yaşar Yılmaz ve oğlu Furkan Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

TEM’de otomobil takla attı: 2 yaralı - 2. Resim

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre iki şeritten sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Kupa maçında dikkat çeken an! Kerem Aktürkoğlu tepki gösterdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...