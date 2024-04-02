Tgrt Haber
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>TEM'de zincirleme kaza: İstanbul istikameti trafiğe kapandı, kilometrelerce kuyruk oluştu
02 Nisan 2024 14:05 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 14:09

TEM'de zincirleme kaza: İstanbul istikameti trafiğe kapandı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde bir tır ve iki kamyonun karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TEM&#039;de zincirleme kaza: İstanbul istikameti trafiğe kapandı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Anadolu Otoyolu Çayırova geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada inşaat malzemeleri taşıyan tır, nakliyat kamyonu ve inşaat malzemesi taşıyan kamyon çarpıştı.

TEM'de zincirleme kaza: İstanbul istikameti trafiğe kapandı, kilometrelerce kuyruk oluştu - 1. Resim

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Meydana gelen zincirleme kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Devrilen kamyonun kasasındaki malzemeler yola saçıldı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saattir otoyolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meydana gelen kaza ve oluşan araç kuyrukları cep telefonu kamerasına yansırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...