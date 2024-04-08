Temel kazısında istinat duvarı çöktü! Bina sakinleri tedirgin

08 Nisan 2024 23:05 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 23:12

Çekmeköy'de temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü. Olay 5 Nisan Cuma günü Sultançiftliği Dilhan Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, bir inşaatın temel kazısı sırasında gerekli önlemler alınmadığı için yan binanın istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu binada oturanlar büyük bir panik yaşadı ve evlerine giremez hale geldi.

Mahalle sakinleri, kazı çalışmasının önceden haber verilmeden ve herhangi bir önlem alınmadan gerçekleştirildiğini savundu. Bina sakinleri, çökme sonucu binalarının statik açıdan büyük zarar gördüğünü ve çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Uykularının kaçtığını ve büyük bir endişe içinde yaşadıklarını belirten bina sakinleri yetkililerden acil çözüm beklediklerini dile getirdi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

"YETKİLİLERDEN YARDIM TALEP EDİYORUZ"

Olayla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Kadir Öztürk, "Dün akşam buraya kepçe indi. Sabah kalktığımda burayı kazdılar. Buraya hiçbir önlem alınmadı. Kazdıktan sonra biz bir şey olmayacağını zannettik. Biz gece yattık. Bir anda çökme oldu. Bu binanın altı boş. Her an çökme riski var. Bu konuda yetkililerden yardım talep ediyoruz" dedi.

"BİNADA ÇÖKME RİSKİ VAR"

Kazı çalışmasının yan tarafında bulunan binada çökme riski olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Emre Gölve, "Burada bir kazı çalışması oldu, önlem alınmadan. Buradaki binada şu anda çökme riski var. Dolayısıyla kimse uyuyamıyor. Buradaki hatanın giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.