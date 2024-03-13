Terminal filmi Türkiye'de gerçek oldu! İranlı kadın havalimanında sıkışıp kaldı

13 Mart 2024 11:28 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:19

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşamını sürdüren akademisyen Dr. Shiva Kaviani bir süre önce ülkesi İran'a gitti. Ancak iddialara göre hakkında siyasi yasak kararı alınınca ülkesinden ayrılarak Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Sonraki süreçte ise Kanada'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Ancak Kanada'daki oturum süresinin dolduğu belirtildi. Yeni vize de verilmeyince Shiva Kaviani ne Kanada'ya gidebildi ne de ülkesine dönebildi. Yaklaşık bir aydır çaresizce İstanbul Havalimanı'nda kalan Shiva Kaviani günlerdir çileli bir yaşam sürdürüyor.

ALANDA UYUYOR

Havalimanı personelinin yardımcı olmaya çalıştığı Kaviani için Kanada Başkonsolosluğu ile yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Bir valizi ve bir çantası ile vize alanlarında yolcularla birlikte oturan, bu bölgede sürekli dolaşan ve kendisine bir çıkış yolu arayan Kaviani, Ankara'ya da gittiğini fakat sonuç elde edemediğini ifade etti.

Muhatap bulamadığının altını çizen Kaviani, kimsenin kendisiyle görüşmediğini, vejetaryen olduğu için havalimanında beslenme konusunda zorluk çektiğini, duş başta olmak üzere insani ihtiyaçlarını gideremediğini belirtti. Sandalyelerde uyumaya çalışan yaşlı kadın, bir aydır uykusuz olduğunu ve ayaklarında yaralar oluştuğunu da sözlerine ekledi.

Tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Shiva Kaviani, 2006-2014 arasında Türkiye, Kore, Kanada, Almanya, Hollanda, Çin, Yunanistan, Brezilya, Avusturya, İtalya, İngiltere, İspanya, Macaristan ve İsveç'te üniversiteler başta olmak üzere tıp, eğitim, felsefe, kültür ve bilim alanlarında 38 farklı uluslararası kongre, seminer ve konferansa katıldı.

TERMİNAL FİLMİNİ HATIRLATTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Kaviani'nın yaşadıkları, akıllara dünyaca ünlü aktör Tom Hanks'in başrolünde olduğu, Steven Spielberg imzalı Terminal adlı filmi getirdi.

2004 yapımı filmde, Büyük Britanya'ya gitmek isteyen ancak başarılı olamayınca 18 yıl boyunca Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan İran vatandaşı Karimi Nasseri'nin gerçek hikâyesi senaryolaştırıldı. Filmin baş karakteri olan Viktor Navorski (Tom Hanks), New York'a gitmek istiyor ancak ülkesi Krakozya'da (hayali bir Doğu Avrupa ülkesi) askeri darbe olunca aylarca havalimanı terminalinde yaşamak zorunda kalıyor.