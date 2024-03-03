Terör bağlantılı komşu katili yakalandı! Örgüt taktikleriyle aylarca saklanmış

03 Mart 2024 05:55 - Güncelleme : 03 Mart 2024 06:33

Ankara’da gürültü çıkardıkları gerekçesiyle kavga ettiği komşularına silahla saldırıp 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan ve yaklaşık 4 aydır firari olarak aranan katil zanlısı yakalandı. Terör örgütü ile bağlantısının olduğu tespit edilen Recep Can Öztürk'ün ormanlık alanlar içerisindeki baraka ve mağara benzeri yerlerde aylarca saklandığı ortaya çıktı.

MESCİTTE YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, titizlikle yürüttükleri 4 aylık teknik fiziki çalışmalarının ardından Öztürk’ün son olarak Yenimahalle’de ormanlık alanda yer alan mağara benzeri terk edilmiş bir barakada saklandığını tespit etti. Çalışma başlatan ekipler şahsı, Ostim OSB Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir mescit içerisinde yakalandı.

Recep Can Öztürk ilk ifadesinde, geçen süre boyunca Keçiören Ovacık mevkisindeki mağara, menfez, su kanalları ve boş arazilerde saklandığını söyledi.

Geçmişte terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen Öztürk’ün bu nedenden dolayı kırsal alanlarda barınabilme tecrübesinin bulunduğu aktarıldı. Yaklaşık 4 aydır bu tarz yerlerde saklanan katil zanlısının saklandığı son barınakta yapılan aramalarda ise çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

KURŞUN YAĞDIRIP MOTOSİKLETLE KAÇMIŞTI

Sancaktepe Mahallesindeki bir binada 25 Kasım 2023'te tadilat sesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi sonrası, ruhsatsız tabancası ile 6 komşusuna saldıran Recep Can Öztürk, Kerim Tokgöz'ü öldürürken, yaralanan M.T., Z.T., H.T., E.T. ve F.Ö. ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Saldırıyı gerçekleştirdiği silahını olay yerinde bırakan Öztürk ise üzerine kayıtlı motosikletle olay yerinden kaçmıştı.