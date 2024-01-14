Terör örgütü sempatizanı opera şarkıcısından skandal ifadeler! Şehit haberleri sonrası klavyeye koştu

14 Ocak 2024 09:37 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 09:39

Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen haberle sarsıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 12 Ocak 2024 tarihinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu haberini duyurdu.

Kahreden haber sonrası tüm Türkiye derin yasa boğulurken, şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı 45 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ÖZEL ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

Türkiye düşmanı, terörist sevici opera sanatçısı Pervin Chakar şehit haberlerinin gelmeye başladığı sırada sosyal medya hesabından, "Biz yalnız değiliz, Biz büyük bir milletiz" ifadelerini kullandı.

Pervin Chakar daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisinin elini öpmesiyle gündeme gelmişti. Chakar'ın elini öpmekten gurur duyduğunu da dile getiren Özel, gelen tepkilere karşın eyleminden pişmanlık duymadığını ifade etmişti.

Chakar Türkiye'yi işgalcilikle suçlarken ve yurdun doğusu için "Kürdistan" ifadesini kullanmayı tercih ediyor.