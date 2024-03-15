Teröristlerin kullandığı mağaraya baskın! Mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

15 Mart 2024 14:10 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:11

Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında terör örgütüne karşı operasyonlarını son hızla sürdürüyor. PKK'lı teröristlerin mağaralarda inlerine giriliyor. Bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı bir mağaraya operasyon başlatıldı. İstihbari çalışmalar sonucu başlatılan operasyonda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının kullandığı mağarada Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak operasyonunun yapıldığı duyuruldu.

MALZEMELER MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkeze bağlı kırsalda icra edilen Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak operasyonu sonucunda, BTÖ mensuplarınca kullanılan mağara içerisinde 40 adet 12 kg'lık mutfak tüpü, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet sekizli pil bloğu, 2 adet dörtlü pil bloğu, 1 adet üçlü pil bloğu, 1 adet büyük telsiz mandalı, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet ışıldak, muhtelif miktarda ilaç malzemesi ve mutfak araç gereci ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.”