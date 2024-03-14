Tesla bomba gibi patladı! Bir yağmurda bu hale geldi

14 Mart 2024 22:16 - Güncelleme : 14 Mart 2024 22:29

Tesla elektrikli aracın Kayseri Kocasinan'da feci kazası görüntülere yansıdı. Kayganlaşan yolda araç kontrolden çıktı sürücüsü yola fırlayarak feci biçimde hayatını kaybetti. Araç ağaca çarptığında bomba gibi patladı.

İ.A isimli 34 yaşındaki sürücü Osman Kavuncu Bulvarı'nda ilerlerken kullandığı 38 TS 667 plakalı Tesla marka elektrikli aracın hakimiyetini kayganlaşan yol nedeniyle kaybetti. Ağaca çarparak duran araç savruldu ve bir anda alev aldı. Bu sırada araçtan fırlayan araç sürücüsü ağır yaralandığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İ.A. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Sürücü İ.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.