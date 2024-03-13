THY seferlerine grev engeli! Uçuşlar iptal edildi

13 Mart 2024 14:09 - Güncelleme : 13 Mart 2024 15:25

Almanya'da havalimanı personelleri ve yer hizmetleri çalışanlarının ücretlerindeki şikayetler nedeniyle bir süredir gerçekleştirdiği grev, Avrupa'daki milyonlarca yolcunun seyahatini olumsuz etkiledi. Türkiye'den de bu ülkeye yapılacak bazı uçak seferleri grev nedeniyle iptal edildi.

3 KENTTE UÇUŞLAR İPTAL

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Hamburg ve Stuttgart havalimanlarında yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle yarınki bazı uçak seferlerini iptal etti. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Hamburg'a 14 Mart'ta icra edilecek gidiş seferlerinin devam ettiği ancak Hamburg'dan İstanbul'a yapılacak seferlerin iptal edildiği bildirildi. Stuttgart Havalimanı'nda da 14 Mart'taki tüm gidiş ve geliş seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Ayrıca Berlin Havalimanı'nda yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle yarınki bazı seferler de iptal edildi. THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, İstanbul'dan Berlin'e gidiş seferlerinin devam ettiği ancak bazı dönüş seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

THY'nin açıklamasına göre iptal edilen uçak seferleri şöyle: