THY seferlerine grev engeli! Uçuşlar iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), Almanya'da havalimanı çalışanlarının yaptığı grev sebebiyle yarın bu ülkeye yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Almanya'da havalimanı personelleri ve yer hizmetleri çalışanlarının ücretlerindeki şikayetler nedeniyle bir süredir gerçekleştirdiği grev, Avrupa'daki milyonlarca yolcunun seyahatini olumsuz etkiledi. Türkiye'den de bu ülkeye yapılacak bazı uçak seferleri grev nedeniyle iptal edildi.
3 KENTTE UÇUŞLAR İPTAL
Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Hamburg ve Stuttgart havalimanlarında yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle yarınki bazı uçak seferlerini iptal etti. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Hamburg'a 14 Mart'ta icra edilecek gidiş seferlerinin devam ettiği ancak Hamburg'dan İstanbul'a yapılacak seferlerin iptal edildiği bildirildi. Stuttgart Havalimanı'nda da 14 Mart'taki tüm gidiş ve geliş seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Ayrıca Berlin Havalimanı'nda yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle yarınki bazı seferler de iptal edildi. THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, İstanbul'dan Berlin'e gidiş seferlerinin devam ettiği ancak bazı dönüş seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
THY'nin açıklamasına göre iptal edilen uçak seferleri şöyle:
- TK 1662 Hamburg - İstanbul,
- TK 1664 Hamburg- İstanbul,
- TK 1668 Hamburg-İstanbul,
- TK 7883 Hamburg- Sabiha Gökçen,
- TK 1701 İstanbul-Stuttgart,
- TK 1702 Stuttgart- İstanbul,
- TK 1703 İstanbul-Stuttgart,
- TK 1704 Stuttgart-İstanbul,
- TK 1705 İstanbul-Stuttgart,
- TK 1706 Stuttgart- İstanbul,
- TK1710 Stuttgart-İstanbul,
- TK 7750 Sabiha Gökçen-Stuttgart,
- TK 7751 Stuttgart-Sabiha Gökçen,
- TK 7812 Ankara-Stuttgart,
- TK 7813 Stuttgart- Ankara
- TK 1728 Berlin-İstanbul,
- TK 1722 Berlin-İstanbul,
- TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen,
- TK 1726 Berlin-İstanbul,
- TK 1724 Berlin-İstanbul