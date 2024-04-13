13 Nisan 2024 10:54 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:07
THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Türk Hava Yolları’nın (THY) Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
THY’nin Varşova-İstanbul seferini yapan TK -1766 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağına bomba ihbarı yapıldı. Bomba ihbarı yapılan THY uçağı Bükreş’e acil iniş yaptı.
Bükreş Havalimanı’na inen THY uçağı boş bir alana çekilerek yolcular ve bagajlar aramadan geçirildi.
İHBAR ASILSIZ ÇIKTI
Yapılan aramalarda olumsuz bir duruma rastlanmamasının ardından THY uçağı gece 03.20 sıralarında İstanbul’a indi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı