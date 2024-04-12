12 Nisan 2024 23:24 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 23:41
THY uçağında bomba alarmı! Acil iniş yaptı
Son dakika haberi... Türk Hava Yolları'nın Varşova-İstanbul seferini yapan uçağında bomba ihbarı yapıldı. Uçak Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş yapmak zorunda kalırken Romanya polisi uçakta arama yapıyor.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Türk Hava Yolları'nın Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında bomba ihbarı yapıldı.
İhbar sonrası uçak Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: TGRT Haber