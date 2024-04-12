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12 Nisan 2024 23:24 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 23:41

THY uçağında bomba alarmı! Acil iniş yaptı

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları'nın Varşova-İstanbul seferini yapan uçağında bomba ihbarı yapıldı. Uçak Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş yapmak zorunda kalırken Romanya polisi uçakta arama yapıyor.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

Türk Hava Yolları'nın Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında bomba ihbarı yapıldı.

İhbar sonrası uçak Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş yapmak zorunda kaldı. 

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: TGRT Haber
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