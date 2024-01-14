Tıra arkadan çarpan araçta 1 ölü! Demir yığınına döndü

14 Ocak 2024 06:12 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 06:13

Düzce'de dün gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Önünde seyreden tıra çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen Barış D. idaresindeki hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Fatih P. idaresindeki tıra henüz bilinemeyen bir nedenle arkadan çarptı.

BİRİ MOGA BİRİ HASTANEYE

Çarpmanın etkisiyle takla attıktan sonra yan yatan hafif ticari araçtaki Yavuz Selim Aşık hayatını kaybetti. Sürücü Barış D. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Barış D. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Aşık'ın cesedi ise Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.