TMOK ve TSYD'nin eski başkanlarından Togay Bayatlı vefat etti

02 Nisan 2024 13:32 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 13:48

Türk basınının duayen isimlerinden, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) eski başkanı Togay Bayatlı 85 yaşında vefat etti.

TSYD'den paylaşılan taziye mesajında, "TSYD'nin 7. Genel Başkanı Togay Bayatlı'yı kaybettik. Acımız büyük, Allah rahmet eylesin" ifadesi kullanıldı.

Bayatlı'nın üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden (TGC) yapılan açıklamada ise "Uzun yıllar mesleğimize spor alanında başarıyla hizmet veren üyemiz Togay Bayatlı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

TOGAY BAYATLI KİMDİR?

Togay Bayatlı, 20 Eylül 1938 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Bayatlı, üniversite yıllarında AIESEC (Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği) başkanlığı yaptı ve Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi seçildi.

Bir süre İstanbulspor'da futbol oynayan Bayatlı, Fenerbahçe Kulübünde yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra amatör spor faaliyetlerinin başkanlığını yaptı.

Bayatlı, 1958'de spor yazarlığına başladı ve Türkiye'nin önemli gazetelerinde çalıştı.

1981'de Dünya Spor Yazarları Birliği Yönetim Kurulu'na giren Bayatlı, dört yıl sonra asbaşkanlık görevine getirildi, 1993'te de başkanlığa seçildi.

1976'dan itibaren Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu'nda çalışan Bayatlı, 1986-1992 yılları arasında Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanlığını yaptı.

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