Tokat'ta heyelan sonrası ortaya çıktı! Vatandaşlar endişeli...

23 Şubat 2024 12:19 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 12:35

Tokat’ın Niksar İlçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 900 nüfuslu Günebakan köyünde yaşanan heyelanda 40 konut, 17 ahır, 7 samanlık ve 1 cami ile birlikte tarlalar zarar gördü. Afet sonrası ortaya atılan iddia ise dikkat çekti.

OLUK OLUK AKAN SU ENDİŞELENDİRDİ

Heyelanın yer altında bulunan sudan kaynaklandığı iddia edildi. Toprak kaymasının yaşandığı bölgede iki ev ve bahçesini kaybeden Ömer Karakaş’ın arazisinden su çıkmaya başladı. Afetin olduğu günlerde az akan suyun şiddeti gün geçtikçe giderek arttı. Oluk oluk akan su vatandaşta endişeye neden oldu.

Heyelanın etkisiyle evi yıkılan ve bahçesi zarar gören Ömer Karakaş, "Burası bizimdi. Burası yukardaydı. Tamamen aşağı kadar kaydı. Bu su da burada yoktu. Siz de görüyorsunuz. Bacak kalınlığında su akıyor. Bu sudan yürüdü diyorlar. Artık biz bilemiyoruz sebebini Allah bilir. Karşı da iki tane evimiz vardı. İki gözünün altı tamamen boşaldı” dedi.

Afetin detayları ve ihtimalleri yapılan jeolojik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

TOKAT VALİSİ KÖYDE İNCELEME YAPTI

Öte yandan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle inceleme yaptı. Vali Hatipoğlu, “40 konutumuz, 17 ahırımız, 7 samanlık ve 1 camimiz afet alanı içerisindedir” dedi.

"ALTERNATİF ÜRETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Vatandaşların kullandığı tehlikeli patika yolla ilgili olarak ise Vali Hatipoğlu, "Şu anda tabii mevcut kayma alanıyla ilgili olarak herhangi bir çalışma yapılabilmesi mümkün değil. Bununla ilgili olarak da alternatif üretmeye çalışacağız.

Ama hareket tamamen durmadan, stabil hale gelmeden de bununla ilgili olarak bir şey yapılabilmesi çok mümkün değil. Ulaşımla ilgili olarak vatandaşımızın da yine kaygı duymadan en kısa zamanda çözümlerini de üretmeye çalışacağız" diye konuştu.

"JEOLOJİK ÇALIŞMALARLA BELLİ OLACAK"

Köyün nereye taşınacağı ile ilgili olarak da Hatiopğlu, "Yerleşim yeri köyün girişine mi arka tarafına yapılacak tamamen jeolojik çalışmalarla ve elimizdeki imkanlarla ortaya çıkacak. Bilindiği üzere yerleşim alanı yeni bulunabilecek yerler değil.

O anlamda arkadaşlarımız köyün her iki yerle ilgili de çalışmaları yapacaklar. Alternatifleri bize getirecekler. Biz de ona göre bir karar vereceğiz” şeklinde konuştu.