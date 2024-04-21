Tokat'ta korkutan deprem

21 Nisan 2024 15:09 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 15:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Turhal ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 12,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Tokat'ta 4,6 ve 5,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.

TOKAT’IN DEPREM GEÇMİŞİ

Tokat merkezli yaşanan en büyük depremlerden biri olan 1942 Niksar-Erbaa Depremi 7 büyüklüğündeydi. Ancak depremin şiddeti daha sonra yapılan çalışmalar sonucu 11 olarak açıklandı. 3 bin kişiyi hayattan koparan deprem 30 saniye sürdü. Depremin ardından yapılan araştırmalara göre, bölgedeki yapıların büyük bir kısmı, depremin şiddetine dayanamayacak şekilde inşa edilmişti. Aynı zamanda, depremin meydana geldiği dönemde, bölgedeki nüfus yoğunluğu ve yapılaşma da depremin şiddetini artıran önemli faktörler arasında yer alıyordu.