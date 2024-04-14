Tokat'ta yolcu otobüsünde panik anları! Muavini yaralayıp rehin aldı

14 Nisan 2024 22:57 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 23:08

Tokat'ta yaşanan ürkütücü olayda, Şanlıurfa'dan Samsun'a sefer yapan bir yolcu otobüsünde muavin, kırık soda şişesiyle tehdit edilerek rehin alındı. Olay, Kayseri'den otobüse binen Sercan C. isimli şahsın, bilinmeyen bir nedenden ötürü muavini tehdit etmesiyle başladı. C., elindeki soda şişesini kırarak muavine saldırdı ve onu rehin aldı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yaşanan arbedede muavin hafif yaralandı. Bu sırada soğukkanlılığını koruyan otobüs şoförü, bir anlık fırsattan yararlanarak kapıları açarak tüm yolcuları tahliye etmeyi başardı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine ihbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Hafif yaralanan muavin ise tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edildi.

“HERKES ÇOK KORKTU”

Şüphelinin yanında seyahat eden Hidayet Yatır, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsteki herkesin çok korktuğunu söyledi. Şüphelinin yolculuk esnasında birden ayağa kalkarak muavine ve şoföre küfür ettiğini belirten Yatır, "Sonra elinde bulunan maden suyu şişesini yere vurdu. Ondan sonra o kırık camlarla tehdit etmeye başladı. 'Beni indirmeyeceksiniz. Beni kimseye teslim etmeyeceksiniz. Bana söz verdiniz beni Samsun'a götüreceksiniz' diye. Tabii ki haliyle bütün yolcular, çok korktular, çok endişelendiler." diye konuştu.