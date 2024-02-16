Trabzon'da evlat dehşeti: Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı

16 Şubat 2024 23:29 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 23:32

Trabzon'un Tonya ilçesinde meydana gelen olayda; Henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet Kaan L. (26) ve babası Cafer L. (51) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kaan L., tabancayla babası Cafer L.'ye ateş etti.

Cafer L. olay yerine hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Cafer L.'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

Olayın ardından Ahmet Kaan L. babasını vurduğu silah ile polis merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.