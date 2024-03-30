Trabzon’da orman yangını!

30 Mart 2024 21:40 - Güncelleme : 30 Mart 2024 21:46

Trabzon'un Of ilçesinde, Yukarı Kışlacık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında bir yangın çıktı. Yangın, bölgedeki vatandaşlarda panik oluşturdu, alevler hızla yayılmaya başladı.

Yangına müdahale için Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği, Orman İşletmeleri ve Of Belediyesi ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye aracı ve su tankeri ile yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.