30 Mart 2024 21:40 - Güncelleme : 30 Mart 2024 21:46
Trabzon’da orman yangını!
Trabzon'da orman yangını çıktı. Yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzon'un Of ilçesinde, Yukarı Kışlacık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında bir yangın çıktı. Yangın, bölgedeki vatandaşlarda panik oluşturdu, alevler hızla yayılmaya başladı.
Yangına müdahale için Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği, Orman İşletmeleri ve Of Belediyesi ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye aracı ve su tankeri ile yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı