Trafikte dehşet anları: Tartıştığı sürücüye çekiçle saldırdı

15 Ocak 2024 15:38 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:50

Yıldırım ilçesi Otosansit kavşağında meydana gelen olayda, iki sürücü yolda tartışmaya başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Kamyonun şoförü, sinirlenerek kendisini videoya çeken diğer şoföre çekiç ile saldırdı.

O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, saldırıya uğrayan şoför ise “Küfür etmeye devam et, avukatım ile görüşürsün” dedi.

Diğer sürücünün kamyona yaklaşmasıyla araçtaki çekici çıkaran saldırgan büyük bir öfke kustu. O saldırı anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.