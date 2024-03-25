Trafikte gülümseten anlar: Kavga edecekken bir anda sarıldılar

25 Mart 2024 14:39 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:51

Motokurye Hanifi Yarar, arkadaşıyla birlikte iftara yetişmek için motosikletiyle yola çıktı. Tarfikte seyir halinde olan motosikletin önünden geçen pikap ani bir manevra yaparak sağa kırdı. Kazadan kıl payı kurtulan Yarar ise sinirden küplere bindi. Motosikletten inerek pikap sürücüsüne tepki gösterirken sürücü hatasını kabul ederek özür diledi.

Sakinleşen Hanifi Yarar'ın da sürücüden özür dilemesiyle mesele tatlıya bağlandı. Sarılan sürücüler, birbirlerinden helallik de istedi. Bu anlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

"ORUÇLU OLDUĞUMUZ AKLIMIZA GELDİ"

Yaşananları anlatan Yarar, "İftara yetişmeye çalışıyordum. Bir sürücü hem telefonla görüşüyordu hem de aniden yolun ortasında durup sağa döndü. Zaten kendisini de hatasını anladı, özür diledi. Tam kavga edecekken ikimizin de oruçlu olduğu aklımıza geldi. Bir anda dokunuş oldu kalbime. Birbirimize sarıldık ve özür diledik, helallik aldık. Kavga da edebilirdik ama iyi ki olmadı" dedi.

"YAŞADIĞIM TRAVMALARDAN DOLAYI ÖYLE TEPKİ VERDİM"

Hanifi Yarar, 1 yıl önce kaza geçirdiğini belirterek, "Bu şekilde bir sürücünün yol ortasında durup aniden sağa dönmesinden dolayı bacaklarım 1 ay alçıda kaldı. O yüzden o kadar tepki verdim. Arkamda bir kişi daha vardı. Onun canı da bana emanet. Yaşadığım travmalardan dolayı öyle tepki verdim. Motosiklet sürücüleri beni çok iyi anlar" diye konuştu.

"LÜTFEN BİZİ FARK EDİN"

Sürücülere de uyarılarda bulunan Yarar, "Otomobil sürücüleri yağışlı havalarda lütfen motosikletin arkasına yapışmayın. En ufak kaygan zemin, dökülen yağ bizi yoldan çıkarabilir. Lütfen bizi fark edin. Bazı araçlar özellikle virajlardan dönerken arkamıza yapışıyor ve bizi paniğe sevk ediyor" ifadelerini kullandı.