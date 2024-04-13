TRT ekibine İsrail'in saldırı anı görüntülendi

13 Nisan 2024 09:07 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 09:07

Gazze'de İsrail'in katliamları devam ediyor. Nusayrat Mülteci kampına tank atışıyla saldıran İsrail, TRT ekibini hedef aldı.

Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu saldırıda bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı. Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı.

Saldırı anının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde İsrail ordusunun gazetecileri tank atışıyla hedef aldığı, ardından yaralı gazetecilerin bölgedeki sivil halk tarafından güvenli bölgeye götürüldüğü anlar yer aldı.

Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin bir ayağının ampute edildiğini ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını belirtti. Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı kaydedildi.

Ayağı ampute edilen TRT kameramanı Şehade yaptığı açıklamada, "Tek ayak olsam da baston ile kalsam da görevime ve Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim." dedi.