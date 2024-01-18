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18 Ocak 2024 07:14 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 07:14

Tüfekle vurdu, olayı ihbar ettikten sonra teslim oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfekle vurduğu şahsı ağır yaralayan şüpheli, olayı ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim oldu.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tüfek, Kayseri

İlçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesinden ötürü aralarında husumet bulunan T.K. ile E.B. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., yanındaki tüfekle T.K.'ye ateş açtı.

T.K. ağır yaralanırken, şüpheli ise polisi arayıp olayı ihbar ettikten sonra karakola giderek teslim oldu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tüfekle vurdu, olayı ihbar ettikten sonra teslim oldu

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