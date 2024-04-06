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Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 14:41 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 14:50

Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenleme

Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. İşte detaylar...

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromayla ilgili gerçek gıda görseli kullanılamayacak.

GIDA ETİKETLERİNDE YANILTICI GÖRSELLER KULLANILMAYACAK

Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. Bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine müsaade edilmeyecek.

Gıda işletmecilerinin yapılan değişikliğe 31 Aralık 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekecek. Uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulunamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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