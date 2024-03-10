Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! İBB duyurdu: Metro saatleri değişti

10 Mart 2024 14:01 - Güncelleme : 10 Mart 2024 15:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca yapılacak hizmetler, etkinlikler ve değişikliklere ilişkin bir açıklama yaptı. Ramazan öncesi ihtiyaç tespiti yapılan 200 bin aileye gıda kolisi ve alışveriş kartı ulaştırılacağını açıklayan İBB, ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2 bin liralık market kartı desteği, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 100 bin haneye de gıda kolisi yardımı yapılacağını aktardı.

Yapılan bu yardımların yanında 110 bin haneye de 2 bin liralık nakit desteği verileceği belirtildi. İhtiyaç sahiplerinin yardım talepleri için "sosyalyardim.ibb.gov.tr" adresinden ve "153 Çözüm Merkezi" üzerinden başvuru yapabileceği bildirildi.

İFTAR ÇADIRLARI KURULACAK

İBB ek olarak Ramazan ayında; Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli olmak üzere 9 ilçede iftar vermeyi de planlıyor.

Üsküdar ile Eminönü Meydanı'nda 500 kişi kapasiteli iftar çadırlarında toplam 5 bin kişilik yemek dağıtılacak. Toplam 11 Kent Lokantası için günlük 1000, ilçeler için 10 bin, iftar çadırları için de 5 bin kişilik iftar hazırlanacak. Lokantalar, 13.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Kent Lokantaları, saat 18.00'den itibaren hizmete ara verecek ve iftar saati için hazırlıklara başlayacak. Sandalye sayısı kadar iftar etkinliği düzenlenecek.

İFTAR SAATİNDE YOLDA OLANLAR İÇİN KUMANYA VE ÇORBA DAĞITILACAK

Ramazan boyunca, her biri 1000 kişi kapasiteli mobil büfelerle Avrupa Yakası'nda 6, Anadolu Yakası'nda ise 4 noktada vatandaşlara kumanya dağıtılacak. İftar saatinde yolda olanlar için çadırlardan yardım alınacak ve 18 ana arterde, araçlara iftariyelik kumanya ve sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirilecek.

Anadolu Yakası'nda 13, Avrupa Yakası'nda 18 noktadaki hastane acil servislerinde, iftardan 1 saat önce 150 bin sahur paketi dağıtılacak. Sosyal hizmetler de mobil büfelerden 150 bin pide dağıtacak.

İFTARDAN SAHURA ÜCRETSİZ MÜZELER

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı ve Kültür AŞ, İstanbul'un meydanlarında, parklarında, caddelerinde, köylerinde ve İBB'ye bağlı kültür merkezlerinde ramazan coşkusunu ve ruhunu yansıtacak programlar düzenleyecek. Gezici ramazan tırları, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki köylerde, şehrin çeperlerinde yaşayan her yaştan İstanbulluya ramazana özel programlar sunacak.

KÜLTÜR AŞ'nin işletmesini yaptığı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, MiniaTürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi, ramazanda iftardan sahura ücretsiz ziyaret edilebilecek

METRO SEFERLERİNE DÜZENLEME

Ramazan ayı boyunca Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı "M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 füniküler hatları"nda seferler 01.00'e kadar devam edecek. Ayrıca cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "gece metrosu" uygulaması hizmet vermeye devam edecek. İETT'nin 11 hatta sürdürdüğü gece hatları da ramazan ayında da hizmet vermeyi sürdürecek.