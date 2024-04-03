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03 Nisan 2024 13:00 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 13:01

Tunceli'de terör örgütüne büyük darbe! İnleri imha edildi

Tunceli’nin Hozat ilçesinde terör örgütüne ait 2 sığınak ile patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilirken sığınaklar imha edildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tunceli&#039;de terör örgütüne büyük darbe! İnleri imha edildi

Tunceli’nin Hozat ilçesinde 2 Nisanda Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından elde edilen bilgiler neticesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aliboğazı bölgesinde operasyon düzenlendi.

Tunceli'de terör örgütüne büyük darbe! İnleri imha edildi - 1. Resim

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milli İstihbarat Teşkilatımızdan elde edilen bilgiler neticesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ile beraber yapılan çalışmalar sonucu, 2 Nisan 2024 tarihinde Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde icra edilen Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu kapsamında tespit edilen 2 mağara içerisinde patlayıcı maddeler mühimmatlar ve yaşam malzemeleri ele geçirilip imha edilmiştir’’ dedi.

Operasyonda tespit edilen sığınağın imhası kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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