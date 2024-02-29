Türk savaş uçakları peş peşe havalandı: Karadeniz'de nefes kesen anlar!

29 Şubat 2024 15:44 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 15:45

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları Karadeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı Türk Hava Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçaklarının Karadeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra ettiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, gerçekleştirilen eğitim görevine dair videolara da yer verildi.