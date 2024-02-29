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29 Şubat 2024 15:44 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 15:45

Türk savaş uçakları peş peşe havalandı: Karadeniz'de nefes kesen anlar!

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları Karadeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim gerçekleştirdi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş Uçakları, Karadeniz, TSK

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları Karadeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti.

Türk savaş uçakları peş peşe havalandı: Karadeniz'de nefes kesen anlar! - 1. Resim

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı Türk Hava Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçaklarının Karadeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra ettiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, gerçekleştirilen eğitim görevine dair videolara da yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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