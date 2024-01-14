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14 Ocak 2024 12:55 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 13:00

Türk SİHA'ları iş başında: PKK'nın Rakka'daki sözde merkezi vuruldu

Türk SİHA'ları, Rakka'daki sözde iç güvenlik merkezini tam isabetle vurdu. Operasyon sonrası oluşan tahribat objektiflere yansıdı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
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Siha, İha, Operasyon

Türkiye, Irak ve Suriye'deki harekatlarını kararlılıkla yürütmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesine yönelik son alçak saldırıların ardından, operasyonlar hız kesmeden sürdürülüyor.

Silahlı insansız hava araçları (SİHA), Suriye'nin Rakka şehrindeki PKK'nın sözde merkezini yerle bir etti.

Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'da teröristler tarafından "iç güvenlik merkezi" olarak kullanılan yer hedef alındı.

HEDEFLERE NOKTA ATIŞI OPERASYON

Nokta atışı operasyon sonucu hedefler başarıyla imha edilirken, o anlara ilişkin kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Bu gelişme, MİT'in, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüten terör örgütü PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'yi, Süleymaniye'de etkisiz hale getirdiği bir dönemde kayıtlara geçti.

Türk SİHA'ları iş başında: PKK'nın Rakka'daki sözde merkezi vuruldu

TERÖR ÖRGÜTÜNDE PANİK HAVASI

Terör örgütü mensuplarının, Türkiye'nin kararlılığı ve belirlenen hedeflere yönelik tam isabetli operasyonları nedeniyle panik içinde olduğuna dikkat çekiliyor.

SİHA'ların üstün operasyonel kabiliyetleri karşısında teröristlerin çaresiz kaldığına vurgu yapılıyor.

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