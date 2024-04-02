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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 20:59 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 20:59

Türkiye Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ikinci ülke oldu

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT) internet sitesindeki verilere göre Türkiye, Gazze Şeridi'ne en çok insani yardım ulaştıran 2'nci ülke oldu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye Gazze&#039;ye en çok yardım ulaştıran ikinci ülke oldu

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları sürerken, Gazze halkına tüm dünyadan yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor.

TÜRKİYE EN ÇOK YARDIM GÖNDEREN İKİNCİ ÜLKE OLDU

COGAT'ın 31 Mart verilerine göre, İsrail'in engellemelerinin devam ettiği ve girişine çok az miktarda izin verdiği yardımlarda yüzde 26'lık insani yardım oranıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilk sırada yer aldı. Yardımların yüzde 23'ünü gönderen Türkiye, en fazla yardım yapan ikinci ülke oldu.

TÜRKİYE'Yİ, SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR İZLEDİ

Türkiye'yi yüzde 16'yla Suudi Arabistan, onu da yüzde 8'le Katar izledi.

COGAT'ın aynı tarihte yaptığı paylaşıma göre, 26 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen toplam 21 ambulanstan 9'u Türkiye tarafından bağışlanırken Türkiye, bu konuda ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi 8 ambulansla Kuveyt takip etti.

Türkiye, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Mısır ile koordinasyon halinde Gazze'ye kapsamlı insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

İsrail, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze’ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları dikkate almıyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında, Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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