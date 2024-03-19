19 Mart 2024 12:47 - Güncelleme : 19 Mart 2024 12:48
Türkiye ile Pakistan arasında ortak tatbikat
Türkiye ile Pakistan arasında Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı CİNNAH-2024 düzenlendi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İki dost ülke Türkiye ile Pakistan ortak askeri tatbikat düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı tatbikata ilişkin detayları sosyal medyadan paylaştı.
Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı CİNNAH-2024 tatbikatının fotoğrafları MSB'nin hesabı X'te paylaşıldı.
MSB'DEN AÇIKLAMA
MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı CİNNAH-2024; Türkiye ve Pakistan unsurlarının katılımıyla; Isparta’daki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığında eş zamanlı olarak icra edildi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr