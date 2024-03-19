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19 Mart 2024 12:47 - Güncelleme : 19 Mart 2024 12:48

Türkiye ile Pakistan arasında ortak tatbikat

Türkiye ile Pakistan arasında Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı CİNNAH-2024 düzenlendi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Türkiye ile Pakistan arasında ortak tatbikat

İki dost ülke Türkiye ile Pakistan ortak askeri tatbikat düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı tatbikata ilişkin detayları sosyal medyadan paylaştı.

Türkiye ile Pakistan arasında ortak tatbikat - 1. Resim

Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı CİNNAH-2024 tatbikatının fotoğrafları MSB'nin hesabı X'te paylaşıldı.

Türkiye ile Pakistan arasında ortak tatbikat - 2. Resim

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı CİNNAH-2024; Türkiye ve Pakistan unsurlarının katılımıyla; Isparta’daki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığında eş zamanlı olarak icra edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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