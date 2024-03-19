Türkiye ile Pakistan arasında ortak tatbikat

19 Mart 2024 12:47 - Güncelleme : 19 Mart 2024 12:48

İki dost ülke Türkiye ile Pakistan ortak askeri tatbikat düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı tatbikata ilişkin detayları sosyal medyadan paylaştı.

Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı CİNNAH-2024 tatbikatının fotoğrafları MSB'nin hesabı X'te paylaşıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı CİNNAH-2024; Türkiye ve Pakistan unsurlarının katılımıyla; Isparta’daki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığında eş zamanlı olarak icra edildi" ifadelerine yer verildi.