Türkiye kıyılarını istila etti! Uzmanlardan uyarı: Sakın dokunmayın!

17 Mart 2024 12:36 - Güncelleme : 17 Mart 2024 12:54

Akdeniz'in gözde turizm şehri Antalya bir denizanası türünün istilası altında. Kıyıları dolduran tonlarca miktardaki bu deniz canlıları insan sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturuyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denizanalarına temasın ciddi etkileri olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

ANAVATANLARI HİNT VE PASİFİK OKYANUSLARI

Gökoğlu, aslında söz konusu denizanalarının Hint ve Pasifik Okyanuslarının tropik sıcak sularına özgü bir tür olduğunu belirtti. Bu türün 1970'li yıllardan itibaren Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e geldiğini de belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Göçebe ve başıboş dolaşan bu türün Doğu Akdeniz'de hızla çoğaldı. Şu sıralar akıntılarla batıya doğru sürüklenmektedirler. Bu yıl çok yoğun görülmektedir." dedi.

Prof. Dr. Gökoğlu, Balıkçı ağlarına takılan denizanalarının artık ekosistemi tehdit ettiğini; çevre kirliliği oluşturup turizme de zarar verdiğini de belirterek "Denizanaları balıkçı sağlığına, ağın av gücüne, zaman kaybına, yakıt tüketimine, ekosisteme, çevre kirliliğine, insan sağlığına, denizden su alım ünitelerine, çevreye olumsuz etkileri bulunmaktadır" deken bu deniz hayvanlarının Akdeniz'de bu kadar çoğalmasının asıl nedeninin ise kirlilik olduğunu belirtti.

ZEHİRLİ VE RİSKLİ CANLILAR

Gökoğlu denizanalarının küresel ısınma, predetörlerinin olmaması ve çoğalması için Akdeniz'de ortam koşullarının çok uygun olmasına dikkat çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Denizanalarının bu kadar çoğalmasını bir uyarı olarak algılıyorum. Çünkü Akdeniz kirleniyor, kıyı devletleri kirletiyor ve çok fazla av baskısı var. Son zamanlarda kıyılara vuran denizanalarına insanlarımızın temas ettiğini görüyoruz. Zehirli oldukları için temastan kaçınsınlar. Riskli canlılardır" dedi.

ÇIYANLAR SALDIRIYOR

Denizanalarının Doğu Akdeniz'de çoğalmalarının nedenlerini sıralayarak "Buraya Nil nehri ve kıyı devletlerinden çok fazla besin girdisi olmaktadır. Bu faktörler tetikleyicilerdir. Türü sualtından da gözlüyoruz. Diple teması olanları çıyan, yengeç ve salyangoz gibi bazı deniz canlıları tüketiyor" diye konuştu.

Kayalık bölgelerdeki denizanalarının çıyanların saldırısına uğradığı bilgisini de paylaşan Gökoğlu, "Bir denizanası üzerinde irili ufaklı 35 çıyan saydık. Dipten yükselemiyorlar ve tüketiliyorlar. Böylece ekosistem içinde yok oluyorlar. Her yıl olduğu gibi bahar sonu, yaz başlangıcı geçişler tamamlanacak. Umarım yaza kalmazlar" diye konuştu.