Yerel seçim sonuçlarını anlatan en net tespit: AK Parti emeklileri kaybetti

01 Nisan 2024 14:25 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:43

31 Mart 2024 günü vatandaşlar Yerel Seçim için sandık başına gitti ve tercihini yaptı. Ortaya çıkan sürpriz harita ve sonuçlar hakkında tgrthaber.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay, değişimlerin altını çizdi.

"CHP KAZANMADI AK PARTİ KAYBETTİ" HATIRLATMASI!

İşte o açıklamaları;

"Katılım oranı diğer yıllara oranla ciddi bir düşüş yaşandı. Bunun en büyük nedeni ise Azerbaycan seçimine katılmıştım. An be an katılım ve sandıklar açılıyordu. Vatandaşlardan çipli kimlik isteniyor bunlarda direk sisteme geçip anlık veriler alınıyordu. Demokrasi açısından da çok önemli. Türkiye dışında hiçbir ülkede seçime bu kadar önem verilmiyor. Bizim için bu kadar önemli olan bu süreci daha sağlıklı geçirmek için teknolojiden yararlanmakta fayda var. Yerel Seçimlerde "CHP kazanmadı, AK Parti kaybetti" Türkiye Gazetesi köşe yazarı, Fatih Selek bugün köşe yazısında bu başlığı attı. Aslında 2024 yerel seçimlerde ortaya çıkan en doğru tespit bu oldu. Vatandaş bu kez sandık üzerinden net bir mesaj verdi. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da dünkü balkon konuşmasında aynı açıklamayı yaparak. Milletin mesajını aldıklarını duyurdu."

GÜNAY'DAN "EMEKLİLİK" HATIRLATMASI!

Günay, emeklilerin sorununa değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması üzerine "CHP şuana kadar bir değişime gitmedi. Ancak ilk kez bir seçim sonrası kaybedilmesine rağmen çıkıp konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalleri verdi. Alınan mesajlar içinde apaçık olan emekliler oldu. Emeklileri kaybetmekte AK Parti'ye kaybettirdi. En önemli diğer sorun ise EYT oldu. AK Parti'nin bunlarla ilgili net atılım yapacağını düşünüyorum. Ciddi bir bütçe meselesi var ancak bununla beraber beklentiler yüksekti. " ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ SEÇMENİNDEN ERDOĞAN HEDEFİ!

Ekonomik sorunlar olmasaydı bu sonuçlar böyle olmayacaktı. Belediyecilikten memnuniyetsizlik değil ekonomi sıkıntısı vardı. Ayrıca CHP'nin kazandığı bir çok noktada arka planda DEM Partisi desteği var. DEM Partisi seçmeni ekonomik sorunlar olsun olmasın Erdoğan'ı hedef alan bir kitle ve bu cezalandırma sistemini kullanıyor. Anket firmaları ciddi oranla bir manipüle sistemini kullandı.