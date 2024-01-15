Türkiye teröre karşı tek yürek oldu

15 Ocak 2024 00:30 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 00:38

Art arda gelen şehit haberleri bayrak sevdalılarını harekete geçirdi. Binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla caddelere, sokaklara akın etti. Hep bir ağızdan teröre karşı sloganlar atıldı. Tekbirler yükseldi.

Yozgat ve Bingöl'de bir araya gelenler teröre tepki gösterdi. Kurulan kürsülerden yapılan konuşmalarda toplumun her kesimi teröre karşı tek yürek oldu. Yüzlerce kişi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonları desteklediğini belirtti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde de vatandaşlar Mehmetçiğe destek; teröre lanet yürüyüşünde buluştu. Hep bir ağızdan teröre tepki gösterildi. Kayseri'de ise eller şehitlerimiz için semaya açıldı.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Mardin'de, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olması nedeniyle teröre tepki ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze halkına destek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Merkez Artuklu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, İl Müftüsü Enver Türkmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Süryaniler ve Ezidiler de katıldı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atan katılımcılar terörü lanetledi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Artvin'de Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Artvin Merkez Camisi önünde toplandı. "Şehitlerimiz ve Filistin için yürüyoruz" pankartı açan vatandaşlar, 30 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile Halitpaşa Camisi önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda platform adına açıklama yapan İHH İl Temsilcisi Osman Delibaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Edirne'deki camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi. Eski Cami'de gerçekleştirilen dua programında namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.