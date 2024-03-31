Türkiye ve dünyanın 'en'leri oylarını kullandı

31 Mart 2024 14:29 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı, mesajını verdi: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı, mesajını verdi: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcı

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sabah saatlerinden itibaren sandıklara gitmeye başladı. Erken başlanan 32 ilde oy verme saat 16.00’da, bu illerin dışında kalan diğer illerde ise 17.00’de sona erecek.



Türkiye'nin 'en'leri de sandığa giderek oylarını kullandı. Türkiye'nin en yaşlı seçmeni 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'deki doğup büyüdüğü köyünde vatandaşlık görevini yerine getirip sandığa oyunu bıraktı. Arzu Nine, oyunu kullandıktan sonra jandarma personelinin yardımıyla arabaya bindirildi.

Daha sonra evine dönen Sınıroğlu, "Ben oyumu kullandım. Cumhurbaşkanıma, doktorlara, hemşirelere, hocalara, beni soran herkese selam gönderiyorum" dedi.

RÜMEYSA GELGİ'NİN EVİNE SEYYAR SANDIK GÖTÜRÜLDÜ

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası 27 yaşındaki Rumeysa Gelgi da 31 yerel seçimler için oyunu verdi. 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Rümeysa Gelgi'nin Emek Mahallesi'nde bulunan evine seyyar sandık götürdü.

SULTAN KÖSEN DE OYUNU KULLANDI

Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" ünvanına sahip Sultan Kösen de Mardin'in Derik ilçesinin kırsal Alibey Mahallesi'nde oyunu kullandı.