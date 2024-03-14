Türkiye ve Irak'tan ortak PKK kararı! Güvenlik zirvesi sonrası bildiri

Türkiye ve Irak arasındaki güvenlik zirvesinden PKK ile ilgili yasaklı örgüt ilan etme kararı çıktı. Güvenlik zirvesi sonrası

Türkiye-Irak ortak bildirisinde "Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır" kararı ilan edildi.