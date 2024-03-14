14 Mart 2024 23:34 - Güncelleme : 15 Mart 2024 00:24
Türkiye ve Irak'tan ortak PKK kararı! Güvenlik zirvesi sonrası bildiri
Türkiye Irak görüşmelerinden PKK'nın sonunu getirecek ilgili kritik karar çıktı. Irak'ta heyetler arası yapılan güvenlik zirvesinden PKK için yasaklı örgüt ilan edilmesi kararı Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye ve Irak arasındaki güvenlik zirvesinden PKK ile ilgili yasaklı örgüt ilan etme kararı çıktı. Güvenlik zirvesi sonrası Türkiye-Irak ortak bildirisinde "Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır" kararı ilan edildi.
Türkiye-Irak ortak bildirisinde, "(Taraflar), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın (Irak'a yapacağı) tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit etmiştir." denidi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Güvenlik Konusunda Bakan Düzeyli Toplantı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Bağdat'ta heyetler arası güvenlik zirvesi yapılmıştı. Toplantıda terörle mücadele ve askeri iş birliği kararları alındı.
Türkiye-Irak ortak bildirisinde, "(Taraflar), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın (Irak'a yapacağı) tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit etmiştir." denidi.
Bildiride, "Terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında çalışacak Ortak Daimi Komitelerin ihdası kararlaştırılmıştır." denilerek, "Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı