Yurttan bayram manzaraları... Camiler doldu taştı

10 Nisan 2024 07:46 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 08:12

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan namaz vakitleri tablosunda ilk namazın kılındığı Iğdır’da sabah saatlerinde vatandaşlar camilere akın etti. Bir araya gelen vatandaşlar imam eşliğinde yılın ilk bayram namazı saat 06.04’te kıldı.

Namaz sonrası İsrail'in ağır saldırıları altında binlerce kişinin can verdiği Gazze için de dualar edildi. Namaz ve dua sonrası vatandaşlar bayramlaşarak camiden ayrıldı.

DEPREMZEDE VATANDAŞLAR KONTEYNER CAMİDE BAYRAM NAMAZLARINI KILDILAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da 25 bin insan vefat etmiş, binlerce konut yerle bir olmuştu. Asrın felaketinin üzerinden geçen 14 ay geçmesine rağmen depremin etkisi Hatay’da hissedilmeye devam ediyor.

Depremin vurduğu Hatay’da afetzede vatandaşlar, bayram namazlarını konteyner camide kıldı.



Depremzede vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren konteyner camileri doldurmaya başladı. Antakya ilçesi Aladdin Mahallesi’nde bulunan konteyner camide de cemaat caminin dışına taştı.

DİYARBAKIR'DA VATANDAŞLAR ULU CAMİ'YE AKIN ETTİ

Merkez Sur ilçesindeki İslam aleminin 5. Harem-i Şerif’i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami’de yüzlerce vatandaş, Ramazan Bayramı için saf tuttu. Bayram namazını kılacak vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Ulu Camii’ne gelmeye başladı.

Cami namaz vaktinden önce dolarken, içeride yer bulamayanlar seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu. Namazdan sonra okunan hutbe ve duaların ardından cami cemaati, saf halinde sıralanıp bir biriyle bayramlaştı.

ELAZIĞ'DA CAMİLER DOLDU TAŞTI

Elazığ’da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Cami başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftüsü İrfan Üstündağ’ın vaazının ardından saf tutan vatandaşlar bayram namazı kıldı.

Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi. Daha sonra İzzetpaşa Camisi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Dr. Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan vatandaşlarla bayramlaştı.