KAAN ve Kızılelma yolda! ABD ve İngiltere'nin uçağına ihtiyacımız yok: S-400 bahane

10 Ocak 2024 11:18 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 11:37

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının ardından, Türk Hava Kuvvetleri'nin güçlendirilmesine yönelik projeler ve çabalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şu anda Türkiye'nin envanterinde 240-250 arasında F-16 savaş uçağı bulunmakla birlikte, yeni nesil savaş uçaklarına ihtiyaç olup olmadığı konusunda farklı görüşler ortaya atılıyor.

Daha güçlü bir Hava Kuvvetleri için öncelikle F-16 Fighting Falcon'un en modern konfigürasyonu olan F-16 Block 70'un temini amaçlanırken, Eylül 2021'de ABD'den F-16 Block 70 ile 70 adet modernizasyon kiti talep edilmiş olmasına rağmen, bu taleplere henüz olumlu bir cevap gelmedi.

"BÖLGESEL GÜÇ İÇİN 300 UÇAK ŞART"

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına karşı, Milli Muharip Uçak KAAN ve insansız savaş uçağı Kızılelma projesinin hayata geçmesi için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Haberglobal.com.tr'ye konuşan Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş konuya ilişkiin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YERLİ FİLOYA 15 YIL VAR

F-16 Block 30 yerine block 70'lerin envanterde olması gerektiğini sözlerine ekleyen Karakuş, "ABD, Türkiye'nin önüne çıkardığı engellere karşı Milli uçak projelerimiz sürüyor. Ancak tamamı yerli ve milli uçaklardan oluşacak 300 uçaklık kuvvet için önümüzde 15 yıllık bir süre var. Şayet Libya, Akdeniz, Kıbrısi Suriye, Irak ve Hazar Denizi'nde bulunmak istiyorsak envantere 40, 50 adet F-16 Block 70, Eurofighter veya F-35 ilave edilmeli" dedi.

İSRAİL'İN 4 BİN PİLOTU VAR

Karakuş, Milli Uçak KAAN'ın motorunun 2032'den itibaren tamamen Türkiye tarafından üretileceğini sözlerine eklerken, "2032'den itibaren kendi motorumuzu yapmayı planlıyoruz. Hava Kuvvetleri beka meselesidir. Yerli uçaklarımız envantere girene kadar 40-50 adet ilave savaş uçağına ihtiyaç var. Bugün İsrail'in elinde 4 bin pilot ile 400'e yakın F-16, F-15 ve F-35 olmasa Gazze'deki katliamlar yaşanmazdı. Körfez ülkeleri ve Mısır, İsrail'in hava gücünden korktuğu için hareket edemiyor" ifadelerini kullandı.

S-400 BAHANE

Türkiye'ye yönelik uygulanan savaş uçağı yaptırımlarının S-400 hava savunma sistemleri ile ilgilisi olmadığını da belirten Karakuş, "ABD'nin Kürt koridoru projesini bozmak bu ülkeyi rahatsız etti. Birileri tarafından yaptırımların gerekçesi olarak sürekli S-400 bahanesi gündeme getiriliyor ancak asıl mesele Irak'ın kuzeyinden Akdeniz'e uzanacak koridorun önlenmesi. İsveç'in NATO'ya üyeliği onaylandığında F-16'lar ile modernizasyon kitleri verilir" ifadelerini kullandı.

YENİ ALIMLARA GEREK YOK

Türkiye'nin ilave savaş uçağına ihtiyacı olmadığını söyleyen Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş, şunları söyledi:

"Envanterdeki F-16'ların modenize edilmesi uygun olur. ABD veya İngiltere'den 40 uçak almaya gerek yok. Milli muharip uçak gün sayıyor, Kızılelma projesi de son sürat devam ediyor. 2028'de 20 uçak teslim edilecek. Önemli olan eldeki uçakların modernize edilmesi"

F-35 ŞİFRESİ ABD'DE

"Yunanistan'ın F-35 almasını şiddetle tavsiye ediyorum, yeter ki biz almayalım diyen!" Karataş, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"F-35 ekonomik olarak çok pahalı, teknik olarak faaliyet oranı düşük bir uçak. Eurofighter'da aynı şekilde. F-35 uçan bir bilgisayardır. Uçuşa başlarken, sisteme girebilmek için kullanıcı adı, şifre veya parola kullanılmaktadır. Ancak her sortide şifre ABD gelmek zorunda. Yani F-35'i uçurmanız için her defasında üretici firmadan şifre beklemek zorundasınız"